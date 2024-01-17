عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2024

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الأخبار: دوّامة الحرب: إسرائيل لا تجد مخرجاً

استعراض قوة إسرائيلي جنوباً: باريس وواشنطن لم تيأسا بعد من «الوساطة»







نداء الوطن: أعنف قصف إسرائيلي على "السلوقي"... وتسلّل نفاه "الحزب"

دولة التناقضات تُطلّ من دافوس: ميقاتي يتّهم "الحزب" ببدء الحرب!



اللواء: ميقاتي من دافوس: مفتاح المعالجة وقف الحرب في غزة

«الخماسية» تُطلق آلية رئاسية أوائل شباط.. وتهويلات إسرائيلية بتوسيع العدوان

البناء: ضربات صاروخية إيرانية في العراق وسورية وباكستان ردا على تفجير كرمان / مجتبى أماني: لا حرب كبرى… ضرباتنا دفاع عن أمننا القومي… ونثق بالمقاومة / هوكشتاين يحذر من الأسوأ… ويديعوت: نفد الصبر… وميقاتي: لوقف حرب غزة /



النهار: اليوم الأعنف للغارات: إسرائيل تحمي الأفخاخ



الجمهورية: تأكيد أوروبي: الجرب الواسعة مستبعدة

رسائل صاوخية من أجواء المنطقة





l'orient le jour: Entre Yarzé et Clemenceau, Frangié se remet sur le devant de la scène