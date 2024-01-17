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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2024

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الأخبار: دوّامة الحرب: إسرائيل لا تجد مخرجاً

استعراض قوة إسرائيلي جنوباً: باريس وواشنطن لم تيأسا بعد من «الوساطة»

 

 


نداء الوطن: أعنف قصف إسرائيلي على "السلوقي"... وتسلّل نفاه "الحزب"
دولة التناقضات تُطلّ من دافوس: ميقاتي يتّهم "الحزب" ببدء الحرب!

 

 

 


اللواء: ميقاتي من دافوس: مفتاح المعالجة وقف الحرب في غزة
«الخماسية» تُطلق آلية رئاسية أوائل شباط.. وتهويلات إسرائيلية بتوسيع العدوان

 

 

 

البناء: ضربات صاروخية إيرانية في العراق وسورية وباكستان ردا على تفجير كرمان / مجتبى أماني: لا حرب كبرى… ضرباتنا دفاع عن أمننا القومي… ونثق بالمقاومة / هوكشتاين يحذر من الأسوأ… ويديعوت: نفد الصبر… وميقاتي: لوقف حرب غزة /

 

 

 


النهار: اليوم الأعنف للغارات: إسرائيل تحمي الأفخاخ

 

 

 


الجمهورية: تأكيد أوروبي: الجرب الواسعة مستبعدة
رسائل صاوخية من أجواء المنطقة

 

 



l'orient le jour: Entre Yarzé et Clemenceau, Frangié se remet sur le devant de la scène

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