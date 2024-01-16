إنتهاء اجتماع المؤسسات التربوية ونقابة المعلّمين مع وزير التربية...ما مصير الاضراب؟

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تعلن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة أن يوم غد هو يوم عمل عادي في المدارس الخاصة بناء على الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية بين النقابة ممثلة بالنقيب نعمه محفوض والأمين العام الدكتور أسامه أرناؤط، واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ممثلا بالأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر والحاج محمد سماحة، وحضور لجان الأهل، وبانتظار توقيعه رسميًا خلال ٤٨ ساعة لاتخاذ الموقف المناسب.

وتؤكد النقابة أنّ همّها الأول إنصاف الأساتذة المتقاعدين وتقاضيهم زيادات على الرواتب بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، ومن خلال الآليّات الرسمية في صندوق التعويضات.