متورّطان في عملية سرقة سيارة وقعا في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر

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ضبطت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي سيارة مسروقة نوع "كيا ريو" بتاريخ 25-12-2023، وأعادتها إلى مالكها، فيما فرّ المتورّطان إلى جهة مجهولة.



وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت عناصر الحاجز المذكور من توقيفهما بتاريخ 11-1-2024 على متن فان لنقل الركاب، وذلك على مسلك البقاع – بيروت، وهما كل من:



ح. ي. (مواليد عام 1995، لبناني) وم. ب. (مواليد عام 2003، سوري).



وبتفتيشهما، عُثِرَ بحوزتهما على أدوات تستخدم في سرقة السيارات، وبطاقة هوية مزوّرة.



وباستماعهما، اعترف الأول أنهما اللذان كانا على متن السيارة المسروقة نوع "كيا ريو".



وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على اشارة القضاء المختص.