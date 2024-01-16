ابي رميا يلتقي عددا من الوزراء ويبحث معهم شؤونا انمائية وجبيلية

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اطلع النائب سيمون ابي رميا من وزير الصحة فراس الأبيض على الموازنة الجديدة للوزارة وامكانيات الوزارة لتلبية الحاجات الصحية والاستشفائية. كما بحث ابي رميا مع الأبيض اوضاع المستشفيات في قضاء كسروان جبيل لا سيما مستشفى البوار ومستشفى قرطبا الحكوميين، اضافة الى شؤون صحية جبيلية.

هذا والتقى ابي رميا وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وتابع معه وضع المراكز التابعة للوزارة في قضاء جبيل. وبحث ابي رميا مع وزير الطاقة وليد فياض ملفات ومشاريع انمائية التي تقام في جبيل والتابعة لوزارة الطاقة لا سيما تلك التي علّقت في فترة كورونا وبسبب الازمة الاقتصادية.