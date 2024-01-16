محافظ البقاع أعاد السماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر

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أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده أنه وبعد التنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه وقائد الدرك بالإنابة وقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ربيع مجاعص والمدير الإقليمي للاشغال في البقاع محمد الحاج شحاده، تم اتخاذ القرار بإعادة السماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر الدولي بدءا من الساعة السادسة مساء من كل يوم وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك إلى حين صدور أية معطيات جديدة في ما خص ورشة الأعمال الفنية التابعة لوزارة الأشغال.