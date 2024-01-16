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رئيس بلدية صيدا أنذر إدارة معمل معالجة النفايات وتسلم منها خطة الإصلاحات لتنفيذها في 6 أشهر

16
JANUARY
2024
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 أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع في بيان أنه" سلم مدير معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة الكائن في محلة سينيق - جنوبي مدينة صيدا إنذارا من البلدية للقيام بالإصلاحات اللازمة لتحسين أداء المعمل . كما سلمه أسماء اللجنة المشتركة بين البلدية والمجتمع المدني، التي شكلها الدكتور بديع لمراقبة ومتابعة هذه الإصلاحات، وتضم  ممثلين عن المجتمع المدني ومهندسين من صيدا والجوار".
 
وتسلم رئيس البلدية في المقابل من إدارة المعمل الخطة التي قامت بتحضيرها من أجل تنفيذ الإصلاحات والتحسينات في المعمل خلال فترة ستة أشهر.
 
وقد أرسل الدكتور بديع إلى وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، نسخة من كتاب إنذار البلدية الموجه إلى إدارة المعمل ونسخة من خطة الإصلاحات التي تسلمها من إدارة المعمل.
 
كما سيعرض رئيس البلدية  كتاب الإنذار ويناقش خطة الإصلاحات والتحسينات الصادرة عن المعمل مع اللجنة التي تم تشكيلها لمراقبة ومتابعة الإصلاحات، وذلك في أول إجتماع يعقده معها.

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