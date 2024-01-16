"تداركاً لحصول أي خطر"... بيان من وزارة الطاقة حول قوارير الغاز!

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وزير الطاقة والمياه

المكتب الاعلامي

صدر عن وزارة لطاقة والمياه فيما يخص قوارير الغاز البيان التالي:

أولاً: يهم وزير الطاقة والمياه التأكيد على ضرورة متابعة إستبدال القوارير القديمة بقوارير جديدة حفاظاً على السلامة العامة وتداركاً لحصول أي خطر داهم من جراء اي حادث ممكن حصوله وما يُخلّفه من أضرار في الارواح أو في الممتلكات.

ثانياً: عمد وزير الطاقة والمياه حرصاً منه على السلامة العامة أولاً الى توجيه كتب الى كل من المديرية العامة للجمارك والجهات الرسمية المختصة يطلب فيها ضبط الحدود البرية وكافة المنافذ على الحدود اللبنانية منعاً للتهريب، وذلك تنفيذاً للقرار رقم 175/2015 وتعديلاته كما طلب المؤازرة والدعم الأمني عن طريق إتخاذ الاجراءات اللازمة تداركاً لأي خطر ممكن تفاديه قبل حصوله.، وذلك بعد ورود معلومات عبر الإعلام وعبر نقابة موزعي قوارير الغاز في لبنان عن دخول قوارير غاز معدنية سورية غير مصنعة في لبنان عبر المنافذ الحدودية وهي مهترئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في لبنان.

ثالثاً: كما أرسل وزير الطاقة كتاباً جديداً الى تجمع الشركات المعنية وفقاً للقرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي أكد خلاله أهمية متابعة تنفيذ القرار وإعطاء الاولوية لإستبدال وتلف قوارير الغاز المعدنية الاكثر سوءاً الموجودة في السوق المحلي اللبناني والتي يشكل إستخدامها خطراً على السلامة العامة وذلك بالسرعة القصوى الممكنة.

وأكد الوزير فياض على ضرورة متابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية لإجراء ما يلزم تفادياً لأي حادث ممكن أن يحصل لا قدر الله.