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وزير الصحة يجول غدا في محافظتي الجنوب والنبطية للاطلاع على جهوزية القطاع الصحي

16
JANUARY
2024
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يجول وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، يوم غد الاربعاء، على القطاع الصحي في محافظتي الجنوب والنبطية، في اطار متابعته لحالة الطوارئ الصحية في مواجهة العدوان الاسرائيلي على لبنان، للاطلاع على جهوزيته والبحث في سبل دعمه.

يستهل الوزير الابيض جولته بزيارة مستشفى النجدة الشعبية في النبطية، يلي الزيارة اجتماع موسع مع جميع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة الواقعة في محافظة النبطية، وذلك في غرفة إدارة الكوارث والأزمات في مبنى المحافظة في حضور  المحافظ الدكتورة هويدا الترك.  يلي الاجتماع مؤتمر صحفي.

ثم يتابع جولته في محافظة النبطية، حيث سيزور مركز الدفاع المدني والإسعاف في الهيئة الصحية الإسلامية دعمًا لعمل الجمعية خصوصًا بعد الاعتداء الأخير الذي تعرضت له.

بعدها، ينتقل الأبيض الى محافظة الجنوب حيث سيجتمع  بجميع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة في نطاق المحافظة في غرفة إدارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صور.

وسيختتم الابيض جولته بسلسلة زيارات لكل من مركز الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الاسلامية ومركز الاسعاف ونقل المرضى وبنك الدم في الصليب الاحمر اللبناني ومركز الدفاع المدني اللبناني، دعمًا لجهودهم المستمرة

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