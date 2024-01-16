living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العيناتي طالب بالتعويض على مزارعي عكار وانشاء الصندوق الوطني لضمان الزراعة

16
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال رئيس لجنة لبنان الشمالي في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية جورج العيناتي في بيان، "لن نسمح بان يبقى المزارع اللبناني ضحية اهمال الدولة من جهة وضحية الكوارث الطبيعية من جهة اخرى، فلولا اهمال القطاع الزراعي والتنكر لحقوقه لما وصلنا الى هذه النتيجة المرة التي نشهدها بسبب العاصفة الاخيرة"، وسأل: "هل كانت هذه العاصفة مؤثرة الى هذا الحد في حال وجود بنى تحتية زراعية واقنية وانفاق تصريف ومصدات سيول؟ لكن الواقع هو اننا لا زلنا نعيش في العصر الذي يقول فيه البعض ان الزراعة قطاع خاسر".

اضاف: "نقف جنبا الى جنب مع المزارعين لنعلن ان سياسة الحكومات المتعاقبة المتنكرة للزراعة المتآمرة على القطاع الزراعي هي التي سببت عن عبث او عن عمد ما نشهد من اضرار زراعية فادحة بقدر ما سهلت مهمة اعدائنا الصهاينة في الاستيلاء على الامتياز الزراعي في الشرق  وابقاء قطاعنا الزراعي  المنتج دون جدوى اقتصادية ودون عظم ظهر"، واعتبر ان "الخاسر في لبنان هو من يخسر القطاع الزراعي والعاملين فيه".

واكد ان "الكارثة التي حلت بالقطاع الزراعي في عكار هي وطنية"، ودعا الى "تجنيد جميع القوى والطاقات والامكانات الموجودة لدى مختلف دوائر الدولة ووزاراتها لاصلاح الاثار المدمرة الناتجة عن العاصفة الاخيرة ومعالجتها واعادة تأهيل البساتين والسهول الزراعية وخيم البلاستيكية وبيوت الاهالي والى تنظيم ورشة عمل وطنية لاصلاح الاضرار الفادحة بعد التعويض على المزارعين المنكوبين بكامل قيمة الاضرار الزراعية والتكاليف والمواسم التي  قضت عليها العاصفة الاخيرة"، وحذر من "استمرار سياسة التنكر للقطاع الزراعي"، وطالب "بانشاء الصندوق الوطني لضمان الزراعة من الكوارث، فكما يؤمن المزارع اللبناني الامن الغذائي والصحي والبيئي الوطني فله حق على الوطن بتأمين الامن الزراعي".

وختم مطالبا بـ"اشراك جميع المزارعين في الضمان واعتماد خطة طوارىء لانقاذ  المزارع اللبناني، لان زراعته وبساتينه واشجاره هم الدرع الفعلي في وجه التغيرات المناخية الخطيرة التي شهدنا احد مظاهرها في العاصفة الاخيرة والأتي اعظم".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   