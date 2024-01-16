living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"عن توفر الادوية في الصيدليات"... هذا ما كشفه رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات

16
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان جوزيف غريّب أنّ الأدوية باتت بأغلبيّتها متوفّرة في الصيدليات اللبنانية، وانّ الشرّكات المستوردة اعادت بناء المخزون اللبناني الاستراتيجي، الذي يكفي السّوق لمدّة تتراوح بين ٣ و ٦ أشهر. وفي حديث لـ”المركزية” وردا على سؤال حول تغيّر إيجابيً في توفّر الأدوية الأساسيّة في الصيدليات بعد الانقطاعات السابقة والمشاكل المعروفة، قال: “أنّ وضع لبنان حاليًا هو الأفضل منذ بداية الأزمة، اذ أنّ الغالبية المطلقة من الأدوية، باتت متوفّرة في جميع الصيدليات اللبنانية. وهذا الأمر استمرّ رغم الحرب الدائرة، ورغم بعض التّأخير الحاصل في عمليات الشحن والأزمة المستفحلة والمستمرّة. كذلك الأمر واضافة الى تأمين الطلب اليومي للسوق بشكل منتظم، أعادت الشركات المستوردة تشكيل المخزون الاستراتيجي لأدوية الصيدليات، حيث انّ الكمّيات الموجودة في مستودعاتها تكفي لبنان لمدّة تتراوح بين ٣ و٦ أشهر”. وعن التّهريب والأدوية المزّورة، التي عانى منها اللبنانيون لفترة طويلة، وما اذا كان اللبنانيون ما زالوا يبحثون عن الدّواء خارج لبنان، يؤكد غريّب: “أطمئن اللبنانيين بأنّ الأدوية في الصيدليات باتت مؤمّنة ومتوفّرة دون انقطاع. هذه الأدوية تمّ استيرادها الى لبنان من المصانع العالميّة عبر قنوات شرعيّة وموثوقة وخاضعة للرقابة. وبالتّالي، فإني أؤكّد أن الحاجة للبحث عن بدائل وعن أدوية مهرّبة غالبا ما تكون مزوّرة، قد انتفت فعليا ولأوّل مرة منذ ٤ سنوات. وبالتالي، لا داعي لطلبها من الخارج او للمخاطرة بشراء ادوية غير موثوقة او مزوّرة، وتعريض حياة المرضى للخطر، بحيث أنّ المطلوب متوفّر في لبنان”. وقال غريّب: “تمّ بذل جهود جبّارة من قبل الشركات المستوردة للأدوية بغية تأمين حاجات السوق واعادة بناء المخزون الاستراتيجي. كذلك الأمر، قام كلّ من وزير الصحة العامة د. فراس الأبيض ورئيس لجنة الصّحة النيابية النائب بلال عبدالله بجهد كبير ومتواصل وشبه يوميّ في هذا السياق. وقد نتج عن هذا المجهود المشترك والتعاون البنّاء تغييرا كبيرا وارتياحا ملحوظا على مستوى الادوية في الصيدليات. في هذا الاطار، سوف أعطي مثالا عن التغيّرات في المعادلة”. وأضاف: “هناك دواء أساسيّ جدّا ومطلوب، أنا على دراية بأرقامه ومعطياته بشكل مباشر، كون الشّركة التي أترأّس مجلس ادارتها هي من يقوم باستيراده الى لبنان. اتحدّث هنا عن دواء Amoxiclav، وهو إحد المضادات الحيويّة المدرجة على لائحة الأدوية الأساسيّة لمنظّمة الصّحة العالمية. لقد كان هذا الدّواء متوفرا في الصيدليات اللبنانية طيلة العام 2023، بالرغم من انقطاعه في معظم الدول الأوروبية، حيث اننا استطعنا تأمين 1,300,000 علبة دواء. لذا، أكرّر تأكيدي أن الشركات المستوردة للأدوية قادرة حاليا على تأمين الطلب على الأدوية في الصيدليات اللبنانية. على رغم كل ما يحصل، وَضْعُنا اليوم هو الأسْلم والأفضل منذ بدء الأزمة”.


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   