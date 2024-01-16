توقيف 3 أشخاص أحدهم مطلوب بجرم تهريب أسلحة حربية للتنظيمات الإرهابية في جرود عرسال!

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كل منهما دورية من مديرية المخابرات 3 أشخاص وفقًا لما يلي:

المواطن (ج.ع.) في بلدة بريتال – البقاع كونه مطلوبًا لارتكابه جرائم: تهريب الأسلحة الحربية لمصلحة التنظيمات الإرهابية في جرود بلدة عرسال، خطف مواطنين، تهديد عنصر في الجيش بالقتل، سرقة سيارات ونقلها إلى سوريا، تهريب مخدرات وعملات مزورة إلى سوريا.

المواطنَين (ع.م.) وابنه (م.م.) في بلدة عين الدهب – عكار لإقدامهما على إطلاق النار. وقد ضُبطت في حوزتهما أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.