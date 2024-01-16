"المواطن اللبناني لا حيلة له"... هذا ما طلبه جعجع من وزير المالية!

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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:

في خضم ما يجري من أحداث، وانشغال الجميع بالحروب الدائرة في المنطقة من غزة إلى البحر الأحمر وما بينهما، نسي المسؤولون المواطن اللبناني، وتركوه على قارعة الطريق يعاني لوحده.

إنّ السلطات المحليّة، أي البلديات، هي الموجودة في هذه الأيام بكل قدرتها وإمكانياتها إلى جانب المواطن ، أكثر بكثير من الإدارات المركزية. ورغم كل ذلك ، لم يحوِّل وزير الماليّة حصّة البلديات من عائدات الهاتف الخليوي منذ سنوات، مع العلم أن شركات الخليوي تعمل وتجني الأرباح وتتقاضى فواتيرها بالدولار.

إنّ المواطن اللبناني لا حيلة له في هذه الفترة إلا البلديات ، لذا ، المطلوب من وزير المالية وبأسرع وقت ممكن تحويل المبالغ العائدة للبلديات من رسوم الهاتف الخليوي المكدّسة منذ سنوات في حساب الخزينة.