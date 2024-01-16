بدعوة من ابي رميا... اجتماع مشترك للجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية

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بدعوة من رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا يعقد عند الحادية عشر والنصف من قبل ظهر غد الاربعاء ١٧ كانون الثاني اجتماع مشترك للجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية برئاسة ابي رميا ولجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب فادي علامة مع المرشح السابق الى الرئاسة الفرنسية Jean Luc Melenchon والنائب عن البرلمان الاوروبي ورئيس اللجنة النيابية للتعاون المناطقي Younous Omarjee, والنائب في البرلمان الفرنسي Bastien Lachaud , عضو في اللجنة النيابية للدفاع وذلك في قاعة لجنة الشؤون الخارجية في مبنى مكاتب مجلس النواب. على ان يعقب الاجتماع مؤتمر صحافي ل melenchon في غرفة الصحافة