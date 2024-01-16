بوحبيب: لبنان بادر إلى وضع تصور جدي لضمان استقرار حدوده الجنوبية

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أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب بعد لقائه السفيرة الكندية أن "لبنان بادر إلى وضع تصور جدي لضمان استقرار حدوده الجنوبية من خلال الرسالة الأخيرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة"، مضيفاً "ننتظر من الدول الفاعلة دعم هذه المبادرة حفاظا على الامن والسلم الاقليميين، ولمنع توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط".

وتابع بوحبيب "لا يجب أن نسعى وراء أنصاف الحلول في منطقتنا، أعطوا السلام فرصة من خلال التطبيق الكامل والشامل لقررات الشرعية الدولية المتعلقة باقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".