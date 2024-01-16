عقل: تحول مالي خطير خلال أحداث 17 تشرين!

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر منصة إكس وقال: "تحول مالي خطير خلال أحداث 17 تشرين: تم إغلاق 8 حسابات مصرفية بقيمة 2.8مليار$ هذه الحسابات تشكل جزء من مجموع حسابات مغلقة بقيمة تقارب 50 مليار دولار! تم ذلك عبر احتمالات: تحويل الأموال, سحب نقدي كاش, السحب بواسطة Check, تسديد ديون حسب سعر الصرف..."

وأضاف: "هذه الحركة المالية الضخمة ليست مجرد أرقام؛ إنها تكشف عن قضية أعمق ضربت أسس الإقتصاد المحلي وتسببت بإفقار قسم من الشعب. تتحمل هيئات الرقابة المالية اللبنانية مسؤولية إنعدام الشفافية وغياب المحاسبة واستنسابية المصارف."

وأكمل: "تبقى الحلول القضائية الملاذ الوحيد للمودعين الأوادم."