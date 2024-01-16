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افاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب بأن " جرافة وزارة الاشغال العامة تمكنت منتصف ليل امس، من انقاذ 3 اشخاص (رجل وزوجته وابنه) بعد ان حاصرت الثلوج، سيارتهم رباعية الدفع في اعالي عكار على طريق البويدرات - مرجحين الذي يربط محافظة عكار بالبقاع عبر الهرمل، وتم اجلاؤهم الى بلدة فنيدق، والعمل جار على رفع السيارة التي كانت قد انحرفت عن مسارها بسبب الجليد".

ونصح ديب السائقين ب"عدم سلوك هذه الطريق ليلا تخوفا من حصول انزلاقات بسبب تكون طبقة من الجليد مع التدني الكبير بدرجات الحرارة".