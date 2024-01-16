الجيش الإسرائيلي: قوات خاصة تابعة لنا تسلّلت إلى داخل الجنوب اللبناني...!

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زعم الجيش الإسرائيلي، تسلل قوات خاصة تابعة له إلى داخل الجنوب اللبناني، حيث أزالت ألغامًا في قرية عيتا الشعب.

ومن جهة ثانية، تتعرض كفركلا لقصف بالقذائف الفوسفورية وتقصف دبابة ميركافا معادية منازل في البلدة. كما استهدفت مدفعية العدو بلدة ميس الجبل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وأعلن مراسل قناة "المنار" علي شعيب، في منشور على حسابه عبر منصّة "إكس": "قصف فوسفوري اسرائيلي يستهدف بلدة كفركلا ودبابة ميركافا تقصف بعض المنازل في البلدة".



وأضاف، "مدفعية الاسرائيلي تستهدف بلدة ميس الجبل و دبابة ميركافا تستهدف منزلا في بلدة العباسية الحدودية".