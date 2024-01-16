الطقس المتقلب مستمر.. متى يعود الإستقرار التام؟

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رغم انحسار المنخفض الجوي عن لبنان، إلا أن الطقس يستمر متقلباً اليوم وغدا ويكون الجوّ غائم ورطب مع احتمال زخات مطر محلي بعد الظهر، ليعود الاستقرار التام يوم الخميس المقبل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا، بين ٢ و١٢ درحة بقاعاً وبين ٥ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجوّ: غائم

٣- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٥ hpa

٦- الرؤية: تسوء جبلاً

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس متقلب وغائم مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لبعض الرذاذ أو الأمطار الخفيفة والمحلية غير الشاملة. درجات الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٨ درجة ساحلا، بين ٣ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الخميس: الطقس مستقر ومشمس الى غائم جزئيا ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٢ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح متقلبة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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