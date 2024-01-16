خاص - واشنطن مستاءة من ميقاتي .. وتداعيات خطرة!

A + A -

خاص tayyar.org -

توقع مصدر واسع الاطلاع على تماس مع الديبلوماسية الأميركية، ألا يخرج رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرتاحا من لقائه بوزير الخارجية الأميركية أنطوني بلنكن، هذا في حال حصول هذا الاجتماع.

وكشف المصدر عن رسائل امتعاض أميركية وصلت إلى ميقاتي اعتراضا على الموقف الذي أعلنه في الجلسة الأخيرة للحكومة، وفيه يعتبر أن "تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان . نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد".

وتعتبر واشنطن، وفق المصدر الواسع الاطلاع، أن موقف ميقاتي هو "مطابق تماما لموقف حزب الله، وتاليا لا يجوز أن يتحوّل رئيس حكومة لبنان ناطقا باسم الحزب، لأنه ذلك يحمل خلطا مستغربا بين الموقف اللبناني الرسمي وموقف حزب الله، وتترتب عليه تداعيات خطرة وسط احتدام الصراع بين الحزب وإسرائيل".