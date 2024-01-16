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انتخابات أميركا.. ترامب يهزم هايلي وديسانتيس في ولاية أيوا

16
JANUARY
2024
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أعلنت وسائل إعلام أميركية، صباح اليوم الثلاثاء، فوز دونالد ترامب بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري، ضمن أولى محطات السباق التمهيدي نحو البيت الأبيض.

ومن شأن هذا الفوز ترسيخ موقع ترامب في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقرّرة في نوفمبر.

ودعا ترامب مواطنيه إلى "الاتّحاد" بعد فوزه بأول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، في نتيجة رسّخت موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقرّرة في نوفمبر.

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في دي موين، عاصمة ولاية "أيوا" الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي، قال ترامب "أعتقد أنّ الوقت حان للجميع لأن تتّحد بلادنا.. سواء أكانوا جمهوريين أو ديموقراطيين أو ليبراليين أو محافظين".

من ناحيته، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الفوز السهل الذي حقّقه سلفه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا، صباح الثلاثاء بحسب توقيت غرينتش، يجعل منه "بكل وضوح الأوفر حظاً" لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر.

وفي منشور على منصّة إكس، دعا فيه أنصاره إلى التبرّع لحملته الانتخابية، قال بايدن "يبدو أنّ دونالد ترامب قد فاز لتوّه في ولاية آيوا. إنّه بكلّ وضوح المرشّح الأوفر حظاً في المقلب الآخر في هذه المرحلة"، وفقا لفرانس برس.

ووفق تقديرات إعلامية، حل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ثانياً في آيوا متقدّماً على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

وكانت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" توقعتا أن يهزم الرئيس السابق في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي منافسيه الرئيسيين: هايلي وديسانتيس.

ولم يستغرق العديد من وسائل الإعلام الأميركية سوى 30 دقيقة من بدء التصويت لإصدار حكمها بفوز الرئيس السابق على الرّغم من أنّ نتيجة التصويت لن تصدر قبل ساعات عدّة، وفقا لفرانس برس.

وتوقّعت هذه الوسائل الإعلامية أن يحقّق الملياردير المثير للجدل فوزاً ساحقاً في هذه الولاية التي دشّنت المسار الطويل للانتخابات الرئاسية.

وتؤكّد هذه النتيجة ما دأبت على توقعه استطلاعات الرأي من فوز ساحق للرئيس السابق في الانتخابات التمهيدية لحزبه الجمهوري.

واعتباراً من الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، بدأ الناخبون الجمهوريون في آيوا يتقاطرون على المدارس والمكتبات العامّة ومراكز الإطفاء للإدلاء بأصواتهم في هذه "التجمّعات الانتخابية" (كوكوس).

وتجري الانتخابات التمهيدية في هذه الولاية تحت الثلوج وفي ظل درجات حرارة دون الصفر.

 

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