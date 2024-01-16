الجمهورية: رهان على المسعى القطري لإنهاء الشغور الرئاسي... وهذا الامر وارد في المدى المنظور

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

التعويل في ملف إنهاء الشغور في الرئاسة الأولى، يبقى على وساطة الدوحة، حيث تؤكّد مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» انّ هذا الامر وارد في المدى المنظور، من دون أن تحدد موعدا معينا لاستئنافه، مشيرة في هذا السياق الى أن الرئيس نبيه بري عَبّر بوضوح، خلال لقائه الاخير بالسفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، عن رغبة شديدة في استئناف المسعى القطري الذي كان يقوده الموفد القطري ابو فهد جاسم بن فهد آل ثاني، وكاد في فترة ان يقترب من تحقيق خروقات في الجدار الرئاسي لولا أنّ تطورات الحرب الاسرائيلية على غزة وامتدادها الى جبهة لبنان قد عطّلت هذا المسعى.