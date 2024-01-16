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الأنباء الكويتية: انتقل الحديث في لبنان إلى مرحلة جديدة من الاهتمام بما هو مطروح على أكثر من صعيد، أوله التطورات الميدانية المتلاحقة في جنوبه، والتخوف المتنامي من توسعها والمحاولات الدولية للحؤول دون ذلك، من خلال موفدين يفاوضون بالمطلوب من لبنان.

وفي هذا السياق، يأتي استقبال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة السفيرة ليزا جونسون وتصريحه بعد اللقاء: «تلقينا بارتياح جهوزية الولايات المتحدة الاميركية للتوسط في تخفيض التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب. نتحاور مع الجانب الاميركي بانفتاح وروح ايجابية للوصول الى حلول مستدامة تحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتضمن الحقوق والأمن والاستقرار بالأخص لأهالي الجنوب».