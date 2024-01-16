عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024

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الأخبار: إسرائيل: الخلافات «تنهش» مجلس الحرب

الموفد الماكر غادر وإنقطع الإتصال

هوكشتين ليتراجع حزب الله 7 كلم فقط عن الحدود

إسرائيل تواصل التهديد وغضب أميركي من "لبنان الرسمي"

نداء الوطن: إسرائيل تتحدث عن إبعاد "الحزب" عن الحدود وقادة "حماس" عن لبنان

"الخماسية" لتجنيب لبنان الحرب وعشاء كليمنصو "سَلَطَة" ولا "دَسَم"



البناء: الاحتلال قتل أسراه بالصواريخ بدل استعادتهم… وعملية فدائية طعن ودهس 19 / اليمن يبدأ بالردّ على العدوان: استهداف حاملة طائرات وإحراق سفينة أميركيّة / آزينكوت: لنتوقف عن الكذب ونتحلَّ بالشجاعة ونتوجه إلى صفقة تبادل كبيرة /



اللواء: ترقُب لبناني لتحريك المسار الرئاسي.. وارتياح لخفض التصعيد جنوباً

المفتي دريان ينوِّه بمبادرة السعودية تحريك الملف الرئاسي.. وفرنجية يزور اليرزة عشية عشاء كليمنصو



النهار: لبنان أسير"الميدان" ونصرالله شلّ "وسطاءه"



الجمهورية: باريس وواشنطن على الخط الرئاسي

فرنجية يحرّك الجمود السياسي

l'orient le jour: Attaque des gardiens de la révolution iraniens sur des cibles "terroristes" en Syrie