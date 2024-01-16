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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024

16
JANUARY
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مصدر أمني إن استمرار الحرب في المنطقة بعد الانخراط الأميركي البريطاني بمواجهة يصعب إنهاؤها مع اليمن مرشّحة للتمدّد زماناً ومكاناً، مرجحاً أن تتزايد الهجمات العراقية على الموانئ الإسرائيلية وأن تصيب الملاحة في البحر المتوسط بتعقيدات تشبه تعقيدات الملاحة في البحر الأحمر. وقال إن الأفق لنهاية الحرب لا يبدو متاحاً قبل 100 يوم أخرى تنتهي في 25 أيار المقبل وهو يوم التحرير والنصر في لبنان ويمكن أن يشكل احتمالاً لنهاية الحرب.

 

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن كل الخلافات الإسرائيلية الداخلية كانت تتم تحت سقف موقف سياسي وعسكري واحد هو مواصلة الحرب حتى الانتصار على حركة حماس وقوى المقاومة، لكن ظهور موقف لافت لرئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب غادي ايزنكوت يشكل بداية انقسام سياسي عسكري لأن ايزنكوت هو أول صوت داخل مجلس الحرب يدعو إلى الخروج من حرب يعتبرها فاشلة، والذهاب إلى التفاوض لتبادل الأسرى بثمن مؤلم وإذا كان يتحدث باسمه واسم حليفه بني غانتس فيكون المؤشر كبيراً على تحوّل في الرأي العام لأن حسابات غانتس تدور حول خلافة بنيامين نتنياهو.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

لا يخفي متابعون معلومات عن ان الاسبوعين المقبلين حاسمان لجهة مصير وقف النار على الجبهات الملتهبة.


غمز

بدأت طلائع الاستيزار بالتحرك في ضوء الكلام عن تحريك مرتقب للملف الرئاسي!


همس

حسب خبراء، تعتبر الولايات المتحدة أقل الدول تعرضاً للخسائر الاقتصادية في ضوء تعثُّر الملاحة في البحر الاحمر، لا سيما بالنسبة للنمور الآسيوية والعملاق الصيني..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

لا يزال موضوع الطعن بالتمديد لمفتي الجمهورية موضع متابعة في الأوساط السنية حيث يتردد أنّ هناك محاولات جرت لإصدار بيان من جانب مجموعة من العائلات، يتمّ التهجم عبره على القاضيين اللذين توليا تقديم الطعن، وقد لاقت مسودة هذا البيان اعتراضاً من بعض أعضاء المجموعة، فانتهى البيان إلى دعم المفتي لا أكثر. كما يقال إنّ الحملة الإعلامية الداعمة التي يتمّ التحضير لها تهدف إلى خلق مناخ مؤيد للمفتي، وضاغط في الوقت ذاته على مجلس شورى الدولة.

 

ينقل عن مرجع رسمي قوله إنّ تشغيل تلفزيون لبنان بات يكلّف أقل من 20 ألف دولار، في حين كان يكلّف قبل الأزمة حوالى مليوني دولار.

 

يفضّل نائب جنوبي الابتعاد عن صراع الزعامة على الساحة السنية الدائر بين الجنوب والشمال ويفضل التفرغ لشؤون منطقته وهذا ما يبرر عدم حضوره الاجتماعات التنسيقية.

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