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ربيع عواد: اللبنانيون لم يأخذوا العبر من الحرب

15
JANUARY
2024
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كنب نائب رئيس التيار للعمل الوطني لشؤون العمل الوطني ربيع عواد عبر حسابه على منصة "أكس": للأسف اللبنانيين لم يأخذوا العبر من الحرب، ويستمرون بحمل مخاوفهم وهواجسهم من صفحاتها، وهذا من مخلفات حرب دمرت لبنان، وحوّلت حلم كل لبناني: _ من دولة المواطنة الى دويلات الطوائف _ من الوحدة الوطنية الى الإرتهان للخارج ومشروع التقسيم _ من المحاسبة ومحاربة الفساد الى خطوط حمر تحمي المرتكبين بحسب طوائفهم _ من إحترام الدستور الى تسويات غب الطلب _ من الحياة الديمقراطية الى إحتجاز الإستحقاقت لحسابات المحاور. الحلّ الأمثل هو الدولة المدنية المعاصرة التي تحفظ الحقوق وتساوي مواطنيها بالواجبات. للوصول الى هذه الغاية لابد من تطبيق بنود الطائف كاملةً وعلى رأسها إلغاء الطائفية السياسية.

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