بوصعب استقبل سليم... وهذا ما تم بحثه

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس قبل ظهر اليوم وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم حيث تم البحث بالأوضاع العامة و تداعيات حرب غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ايضا تم التطرق إلى اوضاع وزارة الدفاع وحرص الوزير على التقيد بتطبيق قانون الدفاع وبالحفاظ على صلاحياته الدستورية. لاحقاً استقبل بو صعب المنسقة الخاصة للامم المتحدة السيدة يوانا فرونتسكا حيث تم التطرق الى ملف الرئاسة اذ شدّد بو صعب الى ضرورة العودة الى الحوار بين الكتل النيابية للتوصل الى انتخاب رئيساً للجمهورية الذي يشكّل اولوية في الوضع الراهن . كذلك جرى البحث في التطورات الاخيرة جراء الحرب على غزة و الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على لبنان حيث اشار بو صعب الى ان استقرار الوضع السياسي ينعكس ايجاباً على الوضع الامني في الجنوب و يشكل ضمانةً في المستقبل .