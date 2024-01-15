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مفرزة استقصاء الجنوب توقف شخصًا بجرم سرقة سيّارات في صيدا ومحيطها وآخراً بجرم شراء سيّارة مسروقة

15
JANUARY
2024
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:" في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من مختلف الجرائم في المناطق اللبنانية كافّة وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة سرقة سيارات قديمة الطراز نوع "مرسيدس- لف" في مدينة صيدا ومحيطها.
   على أثر ذلك، كُلِّفَت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتكثيف الجهود الاستعلامية لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم.
  وبنتيجة المتابعة الحثيثة التي قام بها عناصر المفرزة، تمَّ الاشتباه بالمدعو: - م. أ. (من مواليد عام 1994، فلسطيني).
   بتاريخ 29-11-2023 أوقف الأخير في مدينة صيدا بجرم بسرقة سيارات، وضبط بحوزته مجموعة كبيرة من رخص سير سيّارات مسروقة، رخص سوق، وبطاقات هويّات لأشخاص من الجنسيّة الفلسطينية.
   كما جرى استدراج المدعو (م. ق. من مواليد عام 1993، فلسطيني) وجرى توقيفه لقيادته سيارة مسروقة اشتراها من الأوّل، مع علمه بأنها مسروقة، وقام بتحوير رقم هيكلها.
   بالتحقيق مع الموقوفَيْن، اعترفا بأن السّيّارات المسروقة من المدينة يتم بيعها لأحد الأشخاص في بلدة الغازية، ليقوم بدوره بتفكيكها وبيعها في محلات وبؤرة عائدة له.
  تمت مداهمة البؤرة من قبل قوّة من المفرزة، وضبطت كميّات كبيرة من قطع سيارات المرسيدس "اللف"، كما وداخل مستودعات عائدة للمدعو (ي. ي. من مواليد عام 1990، فلسطيني)، وخُتِمَ المكان بالشّمع الأحمر.
   أودع الموقوفون مع المضبوطات مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء".

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