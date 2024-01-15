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"الترتيبات اللازمة للمراسيم التطبيقية لمحافظة كسروان جبيل"... بين ابي رميا ووزير الداخلية

15
JANUARY
2024
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زار النائب سيمون ابي رميا المدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان واطلع منه على أوضاع الامن الداخلي.
كما التقى وزير الداخلية بسام مولوي في مبنى الوزارة وناقش معه الترتيبات اللازمة للمراسيم التطبيقية لمحافظة كسروان جبيل التي طال انتظارها والتي توفر أعباء على المواطنين وهي تدخل في نطاق تطبيق اللا مركزية الادارية. كما تناول البحث سير عمل دوائر النافعة وطالب ابي رميا بإعادة فتح دوائر النافعة في جونية كما ناقش ابي رميا مع الوزير شؤونُا جبيلية. وشكر ابي رميا مولوي على التنسيق الذي قام به مع نواب جبيل ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس في ما خص معمل النفايات في حبالين وعلى تمويله من قبل الصندوق البلدي المستقل نظرا للشح في الايرادات في بلديات قضاء جبيل.

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