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حمية من ضهر البيدر: هاجسنا تأمين السلامة المرورية والعمل على منع انجراف الاتربة

15
JANUARY
2024
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تفقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ظهر اليوم، مكان حصول انهيار الاتربة في ضهر البيدر واطلع على حال الطريق الدولية، وقال:"عالجت وزارة الأشغال و الفرق المختصة امس الأمر بسرعة،  ومن الواضح كان هناك انزلاق للتربة لان من كان يقوم بتعبيد طريق الاوتوستراد العربي قام بشق الطريق من دون تدعيمها، ومن الواضح أن كمية المتساقطات الكبيرة هي التي جرفت الاتربة لأنها غير متماسكة".

وقال "بدءا من اليوم، بدأنا العمل على معالجة هذا الموضوع، لان الهاجس الأول لدينا تأمين السلامة المرورية للمواطنين والعمل على منع انجراف الاتربة مرة اخرى. لذا علينا جمع مجاري المياه كلها في مجرى واحد، وقد اعطينا توجيهاتنا للبدء بتدعيم مكان الحادث لكي لا تحصل انزلاقات أخرى، لأن طريق ضهر البيدر هي من الطرق المحورية والمفصلية في البلد، وهذا الموضوع بدأنا به لاعتباره حالة طوارئ واغاثة ويجب معالجته فورا".

واضاف:"لذا ما هو طارئ وضروري بدأنا العمل به منذ الأمس واليوم ونكمل به. وما يلزمه وقت وغير طارىء سنقوم به في الربيع المقبل،  وهناك أيضا خفسة في بوارج سنعمل على معالجتها قريبا".

 وردا على سؤال عن كلام الرئيس ميقاتي البدء بفتح ملف فساد بعض متعهدي الطرق ختم قائلا:" هذا الموضوع قديم وليس على ايامي، فمنذ استلامي الوزارة لا أعتقد يوجد فساد، ولكن انا جاهز للتعاون مع الرئيس ميقاتي والتجاوب مع طلبه اذا لزم الامر".

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