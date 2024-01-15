حركة المطار في 2023 سجّلت ارتفاعاً بنسبة 12%!

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حقّقت حركة مطار بيروت ارتفاعاً في أعداد المسافرين من وإلى لبنان خلال العام المنصرم، وسجّل العام 2023 في نهايته سبعة ملايين و127 ألفاً و649 راكباً مقابل ستة ملايين و349 ألفاً و967 راكباً استخدموا المطار خلال العام 2022 أي بزيادة فاقت 12 بالمئة.



وقد كان شهر تموز 2023 الأعلى بأعداد المسافرين عبر المطار تلاه شهر آب، حيث سجل تموز 924 ألفاً بزيادة 12,14 بالمئة عن تموز 2022, وفي تموز 2023 ايضاً كانت النسبة الأعلى للوافدين الى لبنان والذين بلغ عددهم 504 آلاف و26 وافداً (بزيادة 8,79 بالمئة عن تموز 2022).



أما شهر آب 2023 فسجل الرقم الأعلى للمغادرين عبر المطار وبلغ 533 ألفاً و 947 راكباً (مقابل 475 ألفاً و107 من المغادرين في آب 2022 اي بزيادة 12,38 بالمئة)، وبلغ مجموع الركاب في آب 2023: 915 ألفاً و 85 راكباً (مقابل 796 ألفاً و543 راكباً في آب 2022 اي بزيادة 14,88 بالمئة).

وقد توزعت حركة المطار خلال العام 2023 على الشكل التالي: "المسافرون: بلغ مجموع المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال العام 2023: سبعة ملايين و127 ألفاً و 649 راكباً (بزيادة 12,24 بالمئة عن المجموع الذي سجله العام 2022), اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 11,51 بالمئة وبلغ ثلاثة ملايين و487 ألفاً و427 راكباً (مقابل ثلاثة ملايين و 127 ألفاً و207 ركاب خلال العام 2022).كذلك ارتفعت حركة المغادرة من لبنان وسجلت ثلاثة ملايين و 634 ألفاً و 365 راكباً (مقابل ثلاثة ملايين و 213 ألفاً و675 مغادراً في العام 2022 اي بزيادة 13 بالمئة).



أمّا عدد ركاب الترانزيت فبقي سلبيّاً وتراجع عددهم بنسبة 35,5 بالمئة وسجل 5857 راكباً ( مقابل 9085 راكباً في 2022).



حركة الطائرات: ارتفع مجموع الرحلات لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال العام 2023 بنسبة 9,12 بالمئة وسجل 57159 رحلة من لبنان واليه، منها 28574 رحلة وصول الى لبنان (بزيادة 9,21 بالمئة عن العام 2022), و28585 رحلة اقلاع من لبنان (بزيادة 9 بالمئة)".