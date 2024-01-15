مولوي: "ستلاحظون وجود أمني أكثر"!

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قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، في تصريح من سراي طرابلس، بعد الإجتماع الأمني: "حفظ الأمن والنظام من واجبات وزارة الداخلية والقوى الامنية والعسكرية وهدفنا تحقيق قدر اكبر من الأمن والأمان للمواطنين".



وأردف المولوي، "بالنسبة للدراجات النارية المخالفة على المواطن التيقّن أن المخالفة تضرّ به قبل الدولة".



وتابع، "العمل الأمني لا يكون عمل عسكري فقط إنما هو أمن إجتماعي وإقتصادي".

ولفت المولوي، الى أن "المواطنون سيلاحظون وجود أمني أكثر لحفظ الأمن في الشمال وهذا موضوع لن نتساهل فيه وهمّنا تحقيق القدر الأكبر من الأمن والأمان".