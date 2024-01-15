living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد العواصف والأمطار الغزيرة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

15
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، وتبقى الأجواء مهيأة لأمطار متفرقة شمال البلاد مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد خالال الفترة الصباحية. ويبقى التحذير من خطر الإنزلاقات نتيجة تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1900 متر. 
وجاء في النشرة الاتي :
-الحال العامة:  طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة،  وفي زحلة بين 3 و 13  درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا شمال البلاد، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، ونحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن1900 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.
الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، وتبقى الأجواء مهيأة لأمطار متفرقة شمال البلاد مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد خالال الفترة الصباحية. ويبقى التحذير من خطر الإنزلاقات نتيجة تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1900 متر .
الأربعاء:  غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب عل المرتفعات خلال الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي على الجبال وفي الداخل وتستقر ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، ومن المحتمل هطول بعض الأمطار المحلية الخفيفة خلال الفترة المسائية شمال البلاد.
الخميس:  قليل الغيوم إجمالا وارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.
-الحرارة على الساحل من 14 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 12 درجة،  في الداخل من 6 إلى 13 درجة. 
-الرياح السطحية:   جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و 50 كم/س.
-الانقشاع:   جيد على الساحل و سيء إجمالا على الجبال بسبب الضباب الكثيف و غزارة الأمطارأحيانا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.
-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة .
-الضغط الجوي: 767ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6،41
-ساعة غروب الشمس:   16،51

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   