الشاعر شربل فرنسيس يوقع اصداره الثاني "صدى الوجدان"‎

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في جوّ عابقٍ بأريج الشعر، ووسط حضور حشد من الشخصيات والفعاليات والأصدقاء، وقّع الشاعر المربّي، ومسؤول الإعلام في هيئة قضاء زغرتا، الشاعر شربل فرنسيس إصداره الثاني "صدى الوجدان" في مبنى مشروع أجيال، مبنى الكونسرفاتوار الوطني ، كفرحاتا- زغرتا .

"صدى الوجدان" ديوان شعري باللغة المحكيّة اللبنانيّة، يتضمّن أربعة ابواب منوّعة، أشبه بتنوّع فصول السنة: باب الغزل، باب الوطنيّات، باب الحياة، وباب الوجدان. سكبه الشاعر بفيض من وجدانه، بأسلوب السهل الممتنع، يحاكي فيه صدق المشاعر، وأصالة القرية اللبنانيّة.

بداية الحفل كانت مع النشيد الوطنيّ.

تلاها كلمات في الديوان لكلّ من رئيسة منتدى شاعر الكورة الخضراء الثقافي عبدالله شحادة" الشاعرة ميراي شحادة. الدكتورة الشاعرة سحر حيدر، والشاعر قيضر مخاييل، وختامًا قراءات للشاعر "شربل فرنسيس"في الديوان. تخلّل حفل التوقيع إطلالة فنية للفنانة الصاعدة "ريا فضل الله" قدّم للحفل الآنسة "جويا بو فرنسيس"

وفي الختام قطع قالب الحلوى احتفاء بالمناسبة.