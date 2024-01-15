living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التركي يصعّد استهدافه لتدمير بنية «قسد» بضوء أخضر أميركي

15
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: صعد جيش الاحتلال التركي هجماته التي تستهدف تدمير البنية التحتية لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، في مناطق هيمنتها شمال وشمال شرق سورية، وبضوء أخضر من واشنطن، ملحقاً أضراراً كبيرة بها.

 

وأكد مصدر ميداني من «قسد» أن استمرار هجمات جيش الاحتلال التركي، وبتوجيه مباشر من رئيس الإدارة التركية رجب طيب أردوغان، ضد المرافق والبنية التحتية للميليشيات في محافظة الحسكة ووصولها أمس إلى قاعدة عسكرية كان يتخذها جيش الاحتلال الأميركي مقراً سابقاً له في عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي، لا يمكن أن يتم من دون ضوء أخضر أميركي.

 

وبين المصدر لـ«الوطن» أن واشنطن أرخت العنان لأنقرة كي تستمر في اعتداءاتها، بهدف استمالتها إلى طرفها في قضايا إقليمية حساسة، على رأسها تحييدها عن الحرب الدائرة في غزة من قبل الكيان الصهيوني.

 

مصادر محلية في الرقة والحسكة وحلب، ذكرت أن جيش الاحتلال التركي، وعبر طائراته المسيرة، واصل أمس دك العديد من البنى التحتية لـ«قسد»، في أرياف المحافظات الثلاث، في تصعيد ملحوظ كلف الميليشيات خسائر مادية كبيرة.

 

وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن مسيّرات الاحتلال التركي قصفت محطة كهرباء بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي وأخرجتها من الخدمة، الأمر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن البلدة والناحية بأكملها، بالتزامن مع استهداف أحد الحواجز لميليشيات «قوى الأمن الداخلي- الأسايش» التابع لما يسمى «الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشمال شرق سورية»، الكردية الانفصالية بتسميتها الجديدة، وذلك على الطريق الواصل بين الرقة والمنطقة الواقعة بمحاذاة عين عيسى من جهة الجنوب، ما أدى لوقوع خسائر بشرية لم تعرف حصيلتها بالضبط.

 

وفي محافظة الحسكة، أوضحت المصادر أن مسيرتان تركيتان قصفتا أمس موقعاً لـ«الأسايش» في ساحة تضم مقراً لما يسمى «أمن الحواجز» في بلدة الدرباسية التابعة لمنطقة رأس العين، وكذلك أحد المنازل داخل قرية كربطلي جنوب البلدة، حيث جرح طفلان وامرأتان جراء القصف، وذلك بعد يوم من استهداف موقع آخر لـ«الأسايش» عند المصرف الزراعي في بلدة القحطانية التابعة لمنطقة القامشلي شمال شرق الحسكة ومحطة مياه وخزانات قرية شرك بريف المالكية ومحيط سد باشوط التابع للناحية مع حقل العودة النفطي بريف القامشلي.

 

وفي السياق خرجت محطتا تحويل كهرباء القامشلي وعامودا من الخدمة، جراء اعتداء طيران الاحتلال التركي المسير عليهما، حسب ما ذكرت وكالة «سانا».

 

ونقلت الوكالة عن مدير عام شركة كهرباء الحسكة صالح إدريس قوله: إن محطتي تحويل كهرباء عامودا 66 ك ف وتحويل القامشلي 66 ك ف خرجتا من الخدمة، جراء استهدافهما بشكل مباشر من طيران الاحتلال التركي المسير.

 

التصعيد الأبرز، حسب المصادر المحلية، تمثل أمس بقصف سلاح الجو التركي مقر شركة لافارج الفرنسية للإسمنت في قرية خراب عشق بريف عين العرب شمال شرق حلب، والتي اتخذ منها جيش الاحتلال الأميركي في وقت سابق مقراً لقاعدته العسكرية.

 

ولفتت إلى أن دوي انفجارات قوية سمعت إلى مسافة بعيدة من الموقع المستهدف، ما يرجح وقوع ضحايا في صفوف مسلحي «قسد»، المكلفين حماية الموقع، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   