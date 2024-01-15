التركي يصعّد استهدافه لتدمير بنية «قسد» بضوء أخضر أميركي

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الوطن السورية: صعد جيش الاحتلال التركي هجماته التي تستهدف تدمير البنية التحتية لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، في مناطق هيمنتها شمال وشمال شرق سورية، وبضوء أخضر من واشنطن، ملحقاً أضراراً كبيرة بها.

وأكد مصدر ميداني من «قسد» أن استمرار هجمات جيش الاحتلال التركي، وبتوجيه مباشر من رئيس الإدارة التركية رجب طيب أردوغان، ضد المرافق والبنية التحتية للميليشيات في محافظة الحسكة ووصولها أمس إلى قاعدة عسكرية كان يتخذها جيش الاحتلال الأميركي مقراً سابقاً له في عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي، لا يمكن أن يتم من دون ضوء أخضر أميركي.

وبين المصدر لـ«الوطن» أن واشنطن أرخت العنان لأنقرة كي تستمر في اعتداءاتها، بهدف استمالتها إلى طرفها في قضايا إقليمية حساسة، على رأسها تحييدها عن الحرب الدائرة في غزة من قبل الكيان الصهيوني.

مصادر محلية في الرقة والحسكة وحلب، ذكرت أن جيش الاحتلال التركي، وعبر طائراته المسيرة، واصل أمس دك العديد من البنى التحتية لـ«قسد»، في أرياف المحافظات الثلاث، في تصعيد ملحوظ كلف الميليشيات خسائر مادية كبيرة.

وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن مسيّرات الاحتلال التركي قصفت محطة كهرباء بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي وأخرجتها من الخدمة، الأمر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن البلدة والناحية بأكملها، بالتزامن مع استهداف أحد الحواجز لميليشيات «قوى الأمن الداخلي- الأسايش» التابع لما يسمى «الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشمال شرق سورية»، الكردية الانفصالية بتسميتها الجديدة، وذلك على الطريق الواصل بين الرقة والمنطقة الواقعة بمحاذاة عين عيسى من جهة الجنوب، ما أدى لوقوع خسائر بشرية لم تعرف حصيلتها بالضبط.

وفي محافظة الحسكة، أوضحت المصادر أن مسيرتان تركيتان قصفتا أمس موقعاً لـ«الأسايش» في ساحة تضم مقراً لما يسمى «أمن الحواجز» في بلدة الدرباسية التابعة لمنطقة رأس العين، وكذلك أحد المنازل داخل قرية كربطلي جنوب البلدة، حيث جرح طفلان وامرأتان جراء القصف، وذلك بعد يوم من استهداف موقع آخر لـ«الأسايش» عند المصرف الزراعي في بلدة القحطانية التابعة لمنطقة القامشلي شمال شرق الحسكة ومحطة مياه وخزانات قرية شرك بريف المالكية ومحيط سد باشوط التابع للناحية مع حقل العودة النفطي بريف القامشلي.

وفي السياق خرجت محطتا تحويل كهرباء القامشلي وعامودا من الخدمة، جراء اعتداء طيران الاحتلال التركي المسير عليهما، حسب ما ذكرت وكالة «سانا».

ونقلت الوكالة عن مدير عام شركة كهرباء الحسكة صالح إدريس قوله: إن محطتي تحويل كهرباء عامودا 66 ك ف وتحويل القامشلي 66 ك ف خرجتا من الخدمة، جراء استهدافهما بشكل مباشر من طيران الاحتلال التركي المسير.

التصعيد الأبرز، حسب المصادر المحلية، تمثل أمس بقصف سلاح الجو التركي مقر شركة لافارج الفرنسية للإسمنت في قرية خراب عشق بريف عين العرب شمال شرق حلب، والتي اتخذ منها جيش الاحتلال الأميركي في وقت سابق مقراً لقاعدته العسكرية.

ولفتت إلى أن دوي انفجارات قوية سمعت إلى مسافة بعيدة من الموقع المستهدف، ما يرجح وقوع ضحايا في صفوف مسلحي «قسد»، المكلفين حماية الموقع، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.