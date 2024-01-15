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عناوين الصحف ليوم الأثنين 15 كانون الثاني 2024

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الأخبار: اليوم الـ100: كأنّه اليوم الأول!

نصر الله: أهلاً ومرحباً بالحرب
مصارحة شاملة مع القوى المسيحية: إستيقظوا!

 

 

 

 

البناء: أبو عبيدة: خلال 100 يوم دمّرنا 110 آليات… ولا حديث عن غير وقف العدوان/ نصرالله: الكيان يجب أن يخشى الحرب لا أن يهدّد بها لأننا سنخوضها بلا تردد/ هدف مهم في حيفا بنيران المقاومة العراقية والأميركي تورّط في البحر الأحمر/

 

 



اللواء: ميقاتي يلتقي بلينكن في دافوس.. ونصرالله يردّ على رسائل التهديد
احتدام الخلاف حول تعيين رئيس الأركان.. والراعي يسأل الكتل عن «الرئيس الماروني»

 

 

 


نداء الوطن: ولادة "كتائب العزّ الإسلامية" ومقتل إسرائيلية وابنها الجندي بصاروخ "الحزب"
مئة يوم من "المُشاغلة": نصرالله يتوعّد والغارات تتمدّد

 

 

 


النهار: مئة يوم "المشاغلة": رفض تسوية هوكشتاين للتهدئة

 

 

 


الجمهورية: الراعي: لا لربط الرئيس بوقف الحرب
جولة هوكشتاين: لبنان ليس منسيًا

 

 

 


l'orient le jour: Nasrallah aux Américains: « Mettez fin à l'agression israélienne à Gaza, et nous parlerons par la suite »

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