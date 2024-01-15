أسرار الصحف ليوم الأثنين 15 كانون الثاني 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن الرهان على ترويج تقارير عن الخلافات الأميركية الإسرائيلية للقول بإمكانية وجود فرص أفضل لوقف الحرب يكذّبه التورط الأميركي العسكري في حرب البحر الأحمر الذي يشبه التورط العسكري الإسرائيلي في حرب غزة. والحربان بلا أفق، حيث تحقيق النصر مستحيل والتراجع مستحيل. ويعتقد المصدر أن استمرار الحرب الى الربيع على الأقل شبه مؤكد واتساع نطاقها نحو البحر المتوسط والعراق شبه مؤكد أيضاً، قبل أن ترتسم صورة موازين قوى تفرض مراجعة الحسابات وتحديد ثمن الخروج من الحرب.



كواليس

يؤكد مصدر أمني أن تكرار استهداف المقاومة العراقية لميناء حيفا وأهداف بحرية لكيان الاحتلال يكشف انتقال المقاومة العراقية إلى مرحلة جديدة سوف تكون وجهتها البحر المتوسط ومحاولة فرض حصار على موانئ الكيان يلاقي ما قام به أنصار الله في البحر الأحمر. وإذا قررت واشنطن التدخل كما تدخّلت ضد اليمن فتلك سوف تشكل لحظة حرجة لمصير القواعد الأميركيّة في العراق وسورية على مستوى الوجود لا مستوى الاستهداف بالنيران فقط.



اللواء: أسرار

لغز

توقعت أوساط عليمة أن تشكل الحكومة الأولى في العهد الجديد مفاجأة إيجابية سواء بالنسبة لتركيبتها الوزارية، أو على مستوى رئاسة الحكومة!



غمز

يؤكد رئيس حزب مسيحي ناشط أنه تحرّر من إلتزامات تحالفاته، وأصبح مستقلاً عن الإعتبارات السابقة في تقرير خياراته السياسية، وترميم علاقاته مع أطراف داخلية وعربية!

همس

أبدى مرجع رسمي تفاؤله بإقتراب حسم الإستحقاق الرئاسي خلال الشهرين المقبلين، على إيقاع عودة الحرارة إلى شرايين التواصل بين أعضاء اللجنة الخماسية، ومجيء لودريان إلى بيروت قبل نهاية الشهر الحالي!

نداء الوطن: خفايا

يتحضّر عدد من موظفي الفئة الأولى لتقديم استقالات جماعية احتجاجاً على تهرّب مجلس الوزراء من مقاربة ملف الإدارة العامة.

نقل عن مسؤول فلسطيني بارز قوله إنّ التقديرات تشير إلى أنّ حرب غزة قد تستمر حتى شهر آذار المقبل.