ماذا عن التطورات المتسارعة في الجنوب؟

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

رأت أوساط سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن التطورات المتسارعة في الجنوب وكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن الاستعداد للحرب يدفعان إلى رسم علامات استفهام حول مسار الواقع الميداني على الحدود وما يمكن أن يستجد في سياق التصعيد لاسيما أن أي حل لوقف التوتر لم يبصر النور وبالتالي لا تزال المخاوف قائمة من تفلت الضوابط التي تحكم المواجهات العسكرية.



وأوضحت الأوساط نفسها أن ما من وساطة جديدة في هذا المجال، ما يضع احتمال استمرار هذا الواقع على حاله لفترة مفتوحة من الزمن، معلنة أن ذلك يدفع إلى رفع الصوت مجددا من قبل عدد من القيادات بشأن تداعيات الوضع فضلا عن توسيع رقعة المواجهات.