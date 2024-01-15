آخر أخبار العاصفة "حنين"؟

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الأنباء الكويتية: توقعت مصلحة الأرصاد الجوية ألا يكون الطقس مستقرا اليوم مع حصول انفراجة واسعة خلال النهار، في مؤشر الى انحسار العاصمة «حنين» اليوم التي عصفت بلبنان من أقصاه الى أقصاه، وغطى الثلج جباله على ارتفاع 1500م وغمرت السيول طرقه الساحلية وفاضت أنهر بيروت وأنطلياس والكبير شمالا، وأحدث المطر انهيارات صخرية وترابية في عدة مناطق، وقطعت الشوارع وأربكت المواطنين خصوصا منهم من احتجزهم المطر داخل سياراتهم التي غرقت في المياه، ونجح فوج الإطفاء والدفاع المدني بإنقاذهم من الهلاك.

وألحقت السيول الجارفة المزيد من التصدع في احد منازل البطريركية المارونية (المقر الصيفي للبطريرك الماروني) في الديمان والمأهول من قبل إحدى العائلات المزارعة، وعلى الأثر تجمع الاهالي ودعموا المنزل، بشكل بدائي، وعملوا على إخلائه.

وعمل الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا على تأمين إقامة ساكني المنزل، منددا بإهمال المسؤولين هذه المسألة الانسانية على الرغم من المراجعات المتكررة.