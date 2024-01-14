الأشقر اتصل بتوجيه من الحلبي بالأب نصر ومحفوض للمشاركة في اجتماع الثلاثاء لمتابعة الحوار بين الجانبين

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اتصل المدير العام للتربية عماد الأشقر، بتوجيه من وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، بالامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض، من أجل المشاركة في اجتماع يعقده الوزير الحلبي في مكتبه في الوزارة، الثانية والنصف من بعد ظهر الثلاثاء المقبل، من أجل متابعة الحوار بين الجانبين، "خصوصا وان الحوار السابق اسفر عن توافق على نقاط عدة، منها وحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص" .

واعتبر الوزير الحلبي أن "رد القانونين يشكل دعوة لتعزيز فرص الحوار وليس سبيلا للمواجهة. وأن ما كان مأمولا تحقيقه من تطبيق القانونين يمكن أن يتم بموجب بروتوكول يتوافق عليه الاتحاد والنقابة والصندوق ولجان الأهل" .