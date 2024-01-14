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في الطبيعة فيضانات وانهيارات في أكثر من منطقة، وفي السياسة مواصلة الإرتكابات الشنيعة في حق الميثاق والتوازن والدستور.

ففي وقت تواصل فيضان الطبيعة أمطاراً وثلوجاً على المرتفعات الجبلية، بقيت ارتكابات حكومة نجيب ميقاتي في انتهاك الدستور، مصدر انتقاد وتصويب، لا من التيار الوطني الحر فحسب، بل امتد ذلك إلى فئات مسيحية و"تغييرية".

ذلك أن القباحة في الجريمة لا بل الوقاحة من دون أن يرف جفن لبعض المنافحين عن الدستور والدولةاستدعت استمراراً في الردود من جانب نواب التيار الوطني ومسؤوليه، والتي جددت الإشارة الى ترنح الطائف في ظل الإنتهاكات، كما تمت الدعوة إلى انتخاب رئيس ذات مشروع واضح، كما جاء على لسان نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري.

وقد امتد الإنتقاد ليشمل قياديين سابقين للقوات اللبنانية كالدكتور فؤاد أبو ناضر الذي اعتبر ان حكومة ميقاتي استفزت المسيحيين، كما علق المحامي والنائب السابق لقائد القوات اللبنانية إيلي أسود على عظة البطريرك الراعي فقال: "منشرع وقت بدنا بغياب الرئيس ، ونشكو بعدها مما اقترفته ايادينا ..

كذلك أصدرت كتلة "تجدد" وكتلة نواب "التغيير" بيانات مماثلة شددت على مخالفة ميقاتي الدستور لجهة مصادرتها صلاحيات لصيقة بالرئيس.

على خط مواز، أطل السيد حسن نصرالله في الذكرى الاسبوعية للقائد في حزب الله وسام الطويل مستحضرا مسيرته المقاومة. وقد وجّه نصرالله سلسلة من الرسائل في طليعتها تحذير إسرائيل لجهة جهوزية حزب الله واستعداده للقتال من دون أسقف، كما لفت نصرالله الى تناقضات الولايات المتحدة في موقفها من اتساع الحرب، معرباً عن اقتناعه بعدم هزيمة اليمن أمام الضربات الاميركية والبريطانية الأخيرة.