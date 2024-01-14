قوى الأمن: توقيف شخص ادعى تعرضه للضرب وسرقة 40 ألف دولار

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ادعى المواطن: (ج. د. مواليد العام 1988) أنه أثناء توجهه من بيروت إلى طرابلس على متن فان مجهول المواصفات ورقم اللوحة، وبوصوله الى محلة أنفه أقدم عدة أشخاص كانوا داخل الفان على ضربه بشكل مبرح وطعنه في ذراعه الأيسر، وسلبه مبلغ /40/ ألف دولار أمريكي، كان قد استلمها من محلة الكرنتينا لصالح مكتب تخليص معاملات جمركية حيث يعمل في محلة الميناء، والعائد للمدعو: ع. ق. ي. (مواليد العام 1992 لبناني).

على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية والتقنية لكشف ملابسات القضية.

وبنتيجة المتابعة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد نوع ومواصفات الفان ورقم لوحته وهو "هيونداي" لون أخضر، وبالتالي كشف هوية سائقه، ويدعى: ع. د. (مواليد العام 1983، لبناني. من خلال المتابعة التقنية، توصلت الشعبة إلى أن الادعاء بتعرض (ج. د.) لعملية سلب غير صحيح وغير واقعي، وبخاصة وأنه توجه إلى المستشفى بعد حوالى /4/ ساعات على توقيت وصوله إلى منطقة أنفه، ولم يتبين توقف الفان بشكل مشبوه في المنطقة التي ادعى المذكور بتعرضه للسلب فيها.

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على إحضاره وسائق الفان، والتوسع بالتحقيق معهما لكشف ملابسات القضية بالتنسيق مع القضاء المختص.

بتاريخ 11-1-2024، تمكنت دوريات الشعبة من ضبط الفان المذكور وتوقيف سائقه خلال انتقاله من محلة طرابلس إلى عكار، كما ألقت القبض على المدعي.

باستماع (ع. د.)، أفاد أنه نقل المدعو (ج. د.) من بيروت إلى منطقة القلمون، وأنكر حصول أي عملية سلب داخل الفان خلال انتقال الأخير برفقته.

بالتحقيق مع (ج. د.) وبعد مواجهته بجميع الأدلة التي تثبت كذب ادعائه، اعترف أنه ترجل من الفان في محلة أنفه، وتوجه إلى أحد البساتين وعمد إلى تخبئة المبلغ، وقام بطعن ذراعه، ومن ثم توجه إلى رب عمله وأعلمه انه تعرض للسلب، وتمت معالجته في إحدى المستشفيات، وبقيامه بإحضار المبلغ الى منزله بعد /3/ أيام.

تم ضبط الأموال المسروقة في منزل (ج. د.)، وتم تسليمها إلى صاحب المكتب.

أجري المقتضى القانوني بحق (ج. د.) وترك سائق الفان حرا، بناء على شارة القضاء المختص.