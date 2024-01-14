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كشف رئيس مستوطنة كريات شمونة أفيحاي شتيرن، أن "السكان لن يعودوا إلى المدينة حتى تتم إزالة التهديد الأمني لحزب الله"، بحسب القناة الـ14 الإسرائيلية.

ولفت شتيرن، الى أن "القتال على الساحة الشمالية الإسرائيلية يزداد، والقتال ضد حزب الله يشتد أكثر فأكثر، وأن مستوطني كريات شمونة لن يعودوا إلى منازلهم ما يزال التهديد الأمني لحزب الله".

وشدد على "وجوب عدم عودة هؤلاء السكان إلى منازلهم في الوقت الراهن، ولا حتى مع نهاية شهر شباط المقبل، كما حددت الحكومة الإسرائيلية، بدعوى أنه لا يزال التهديد الأمني الذي يشكله حزب الله على منطقة الشمال الإسرائيلي موجودا".