living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متى تنتهي العاصفة...!؟

14
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجويّة أنّ يكون الطقس غداً الاثنين غائماً إجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات فترة قبل الظهر، تتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ويبقى خطر تشكل السيول على الطرقات، تنشط الرياح أحياناً وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتوقّع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر ومن المتوقع أن تعود الأمطار لتتساقط ليلاً.

الحالة العامة:
يستمرّ لبنان و الحوض الشّرقي للمتوسّط تحت سيطرة المنخفض الشديد الفعالية والمصحوب بكتل هوائيّة باردة مع تساقط أمطار غزيرة أحياناً و ثلوج على الجبال حتى بعد ظهر اليوم الأحد حيث تخفّ حدّته وينحسر تدريجيّاً اعتباراً من ظهر يوم الاثنين ويبقى الطقس متقلّباً حتى صباح يوم الأربعاء المقبل حيث يتحوّل إلى مستقرّ مع ارتفاع درجات الحرارة.

تحذير من الانجرافات بالتربة و تشكّل السيول وارتفاع منسوب الأنهار واشتداد سرعة الرياح لحدود الـ80 كلم/س.
كمية المتساقطات المتوقعة حتى صباح يوم الأربعاء المقبل تتراوح بين 120 و 250 ملم

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 90 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و 13درجة.

الطقس المتوقّع في لبنان:

 

– الأحد: غائم إجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات فترة قبل الظهر، تتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ويبقى خطر تشكل السيول على الطرقات، تنشط الرياح أحياناً وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتوقّع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر ومن المتوقع أن تعود الأمطار لتتساقط ليلاً.

– الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار حيث تخف حدة الأمطار، يتكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1400متر.

– الثلثاء: غائم جزئيّاً بسحب متوسّطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدّلاتها الموسميّة وتتساقط أمطار خفيفة متفرّقة ومتقطعة خاصّة في المناطق الشمالية والجنوبية مع بعض الثلوج اعتباراً من ارتفاع 1600 متر و ما فوق ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع 1500 متر.

– الأربعاء: غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدّلاتها الموسميّة يتكوّن الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحيّة وتتساقط أمطار خفيفة متفرّقة خاصة في المناطق الشمالية وثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر، تنحسر الأمطار ويستقر الطقس خلال النهار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   