متى تنتهي العاصفة...!؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجويّة أنّ يكون الطقس غداً الاثنين غائماً إجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات فترة قبل الظهر، تتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ويبقى خطر تشكل السيول على الطرقات، تنشط الرياح أحياناً وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتوقّع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر ومن المتوقع أن تعود الأمطار لتتساقط ليلاً.

الحالة العامة:

يستمرّ لبنان و الحوض الشّرقي للمتوسّط تحت سيطرة المنخفض الشديد الفعالية والمصحوب بكتل هوائيّة باردة مع تساقط أمطار غزيرة أحياناً و ثلوج على الجبال حتى بعد ظهر اليوم الأحد حيث تخفّ حدّته وينحسر تدريجيّاً اعتباراً من ظهر يوم الاثنين ويبقى الطقس متقلّباً حتى صباح يوم الأربعاء المقبل حيث يتحوّل إلى مستقرّ مع ارتفاع درجات الحرارة.

تحذير من الانجرافات بالتربة و تشكّل السيول وارتفاع منسوب الأنهار واشتداد سرعة الرياح لحدود الـ80 كلم/س.

كمية المتساقطات المتوقعة حتى صباح يوم الأربعاء المقبل تتراوح بين 120 و 250 ملم

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 90 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و 13درجة.

الطقس المتوقّع في لبنان:

– الأحد: غائم إجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات فترة قبل الظهر، تتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ويبقى خطر تشكل السيول على الطرقات، تنشط الرياح أحياناً وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتوقّع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر ومن المتوقع أن تعود الأمطار لتتساقط ليلاً.

– الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار حيث تخف حدة الأمطار، يتكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1400متر.

– الثلثاء: غائم جزئيّاً بسحب متوسّطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدّلاتها الموسميّة وتتساقط أمطار خفيفة متفرّقة ومتقطعة خاصّة في المناطق الشمالية والجنوبية مع بعض الثلوج اعتباراً من ارتفاع 1600 متر و ما فوق ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع 1500 متر.

– الأربعاء: غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدّلاتها الموسميّة يتكوّن الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحيّة وتتساقط أمطار خفيفة متفرّقة خاصة في المناطق الشمالية وثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر، تنحسر الأمطار ويستقر الطقس خلال النهار.