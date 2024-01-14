" أين هو لبنان اليوم"... الراعي: ندعو لعدم إجراء أي تعديل حدودي في ظل الفراغ الرئاسي

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أعلن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، عن رفع موزاييك للقديس شربل في بازيليك مار بطرس في الفاتيكان صباح يوم الجمعة المقبل.

كلام الراعي جاء خلال عظته في قداس الأحد في بكركي.

ولفت إلى "أننا نتساءل أين هو لبنان اليوم، والنافذون من كل تكتل نيابي وأحزاب وذوي أهداف شخصية ومشبوهة يمعنون في بتر رأس الدولة، بتعطيلهم لانتخاب هذا الرأس"، موضحًا أنّه "لا يمكننا القبول بتغييب رأس الدولة المسيحي المارونيّ".

وشدد الراعي على أنّه "لا يمكن القبول بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزة"، مشيرًا إلى أنّه "كثر الحديث عن حركة دوليّة تهدف إلى ترسيم الحدود على الرغم من ان هذه الحدود مرسمة ومثبة، وكل هذا يجري وموقع الرئاسة الأولى شاغر، ومع حكومة غير مكتملة الصلاحيات"، موضحًا "أننا ندعو إلى تنفيذ القرارات الدولية بشأن الحدود الجنوبية وندعو لعدم إجراء أي تعديل حدودي في ظل الفراغ الرئاسي".