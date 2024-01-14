living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"استقالة جماعية"...الان عون: حرب غزة قد تكون فرصة لانجاز خرق في جدار ازمة رئاسة الجمهورية

14
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، اليوم الأحد، إلى أن "ملف رئاسة الجمهورية لا يجب أن يكون مربوطاً بحرب غزة، لكن واقعياً أيضا انه اذا كان هناك من فرصة اليوم لانجاز الاستحقاق الرئاسي، مع الاسف يمكن ان تكون من الخارج بعد تعطل كل المبادرات وانسداد المنافذ الداخلية لانتخاب الرئيس".

وفي حديث لـ "الديار"، أضاف عون، "في التعاطي الخارجي مع حرب غزة والوضع في الجنوب اللبناني قد يجري التطرق الى ملفات اخرى، ومنها ملف الرئاسة".

وتابع، "وبتقديري ان هذا هو الافق الوحيد الظاهر في الوقت الحاضر الذي يمكن ان يؤدي الى انجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن مسألة ارتباط او عدم ارتباط هذا الاستحقاق بحرب غزة".

وردا على سؤال حول المسار الداخلي للاستحقاق الرئاسي، اجاب عون: "في الوقت الحالي هناك استقالة جماعية من طرح اي مبادرة يمكن ان تؤدي الى خرق في جدار هذه الازمة. لذلك فان الفرصة المتاحة اليوم هي في ان يساعد الخارج لبنان لانتخاب الرئيس".

وختم: "من هنا القول ان حرب غزة قد تكون فرصة لانجاز خرق في جدار ازمة رئاسة الجمهورية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   