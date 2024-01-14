"استقالة جماعية"...الان عون: حرب غزة قد تكون فرصة لانجاز خرق في جدار ازمة رئاسة الجمهورية

A + A -

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، اليوم الأحد، إلى أن "ملف رئاسة الجمهورية لا يجب أن يكون مربوطاً بحرب غزة، لكن واقعياً أيضا انه اذا كان هناك من فرصة اليوم لانجاز الاستحقاق الرئاسي، مع الاسف يمكن ان تكون من الخارج بعد تعطل كل المبادرات وانسداد المنافذ الداخلية لانتخاب الرئيس".



وفي حديث لـ "الديار"، أضاف عون، "في التعاطي الخارجي مع حرب غزة والوضع في الجنوب اللبناني قد يجري التطرق الى ملفات اخرى، ومنها ملف الرئاسة".



وتابع، "وبتقديري ان هذا هو الافق الوحيد الظاهر في الوقت الحاضر الذي يمكن ان يؤدي الى انجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن مسألة ارتباط او عدم ارتباط هذا الاستحقاق بحرب غزة".





وردا على سؤال حول المسار الداخلي للاستحقاق الرئاسي، اجاب عون: "في الوقت الحالي هناك استقالة جماعية من طرح اي مبادرة يمكن ان تؤدي الى خرق في جدار هذه الازمة. لذلك فان الفرصة المتاحة اليوم هي في ان يساعد الخارج لبنان لانتخاب الرئيس".



وختم: "من هنا القول ان حرب غزة قد تكون فرصة لانجاز خرق في جدار ازمة رئاسة الجمهورية".