عناوين الصحف ليوم الأحد 14 كانون الثاني 2024

A + A -

النهار: مناطق منكوبة بـ"نعمة" الطوفان... والتصعيد جنوباً بلا هوادة

الشرق الأوسط السعودية: غزة... 100 يوم وبحر من الدماء

«نكبة» فلسطينية جديدة... إسرائيل تتوحد وراء الحرب... وحلفاء إيران يحركون جبهات الإقليم



الأنباء الكويتية: بري: هناك مرشح رئاسي واحد هو سليمان فرنجية.. وجعجع يرد: مستعدون لحضور أي جلسة انتخاب رئاسية

لبنان بين العاصفة «حنين» ونار «الجنوب» والملف الرئاسي يعود إلى الواجهة بانتظار «عشاء كليمنصو»





الوطن السورية: اسرائيل تسعى للاستيلاء على محور «فيلادلفيا» الحدودي مع مصر … العدوان على اليمن يرفع منسوب الاشتعال في المنطقة