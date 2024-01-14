اجتماع قريب للجنة الخماسية العربية - الدولية الخاصة بلبنان... وتكتم رسمي عن "أفكار" هوكشتاين

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الأنباء الكويتية: الآن، عاد الحديث عن اجتماع قريب للجنة الخماسية العربية - الدولية الخاصة بلبنان للبحث في الملف الرئاسي واحتمال زيارة مرتقبة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت.

الأمر الذي يثير الجدال، الآن، في لبنان ما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء: «أبلغنا الموفدين بأن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، مطالبا بوقف إطلاق النار في غزة بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان» ما سلط الضوء على التكتم الرسمي حول الأفكار التي طرحها المستشار الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين والتساؤلات عما طرحه.